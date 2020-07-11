Больше 18,5 тысяч человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

11 Июль 2020 2020-07-11T10:23:36+03:00

Больше 18,5 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Оперативный штаб Санкт-Петербурга по мониторингу ситуации с коронавирусом привел свежую статистику по количеству сделанных тестов на наличие инфекции COVID-19. Всего за минувшие сутки было проверено почти 19 тысяч жителей Северной столицы.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 709 человек.Под медицинским наблюдением находится 1709 горожан. Из них 201 - в обсерваторе в пансионате «Балтиец» в Репино, 944 - на самоизоляции, 564 числятся как контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

В городскую справочную службу «122» по вопросам, связанным с коронавирусом, обратились 457 человек. Еще 133 звонка поступило на единый экстренный номер 112.

О возвращении в Россию из другой страны сообщили 54 человека. 69 звонков операторы перенаправили в службу скорой помощи, а еще 12 - в полицию. Остальные петербуржцы звонили чтобы задать интересующие их вопросы.

Напомним, что накануне вновь был отмечен рост заражений и число новых случаев за сутки достигло 300.

ИСТОЧНИК KP.RU