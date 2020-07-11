2020-07-11T12:16:54+03:00
Общество

142 человека прилетели в Пулково вывозным рейсом из Таджикистана

Всех их ждет двухнедельный карантин дома или в обсерваторе
Петр КИБЕР
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Еще один вывозной рейс приняли в Пулково.Еще один вывозной рейс приняли в Пулково.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Очередной вывозной рейс приняло в петербургском аэропорту Пулково. Утром 11 июля здесь приземлился самолет из Таджикистана, на котором домой вернулись 142 человека. Почти все – жители Северной столицы или Ленинградской области.

- Им предстоит пройти 14-дневную изоляцию по месту жительства. Жители других регионов будут направлены в обсерватор. Каждый пассажир получит официальное предписание о необходимости соблюдения 14-дневного карантина. Нарушение его влечет за собой штрафы и принудительный карантин в обсерваторе, - сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что с конца марта и по начало июля в Пулково приняли уже 137 эвакуационных рейсов на прилет и вылет. География полетов составила 31 страну, а число пассажиров спецрейсов достигло почти 15 тысяч человек.

В Петербург эвакуационными бортами вернулись 6,2 тысячи жителей города на Неве, Ленобласти и ближайших регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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