2020-07-11T12:37:25+03:00
Происшествия

Из-за обрыва проводов под мостом застряла электричка на Пупышево

Пассажиры жалуются, что поезд стоит уже больше часа
Петр КИБЕР
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Электрички встали на Волховском направлении. Фото: vk.com/s / Марина ДмитриеваЭлектрички встали на Волховском направлении. Фото: vk.com/s / Марина Дмитриева
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Обрыв проводов стал причиной задержки электричек на Волховском направлении. Пассажиры пригородного поезда, шедшего до станции Пупышево, застряли под мостом между Обухово и Рыбацким в Петербурге. Задержка составила уже больше часа.

- Разрыв контактного провода. Электричка Санкт-Петербург-Пупышево. Сидим уже час в ней, чинят, - написала одна из пассажирок в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных фото видно, что работа по ремонту уже идет, но сколько она продлится – неизвестно. Некоторые пассажиры уже подумывали о том, чтобы выйти и пойти пешком до Обухово, но ливень на улице не располагает к прогулкам, хотя некоторые все же ушли.

- Сказали дальше не поедем, возвращалась по шпалам до Обухово. Если починили, будет обидно тем кто вышел и ушел, - пишет другая пассажирка электрички.

А особо юморные горожане считают, что ехать в Пупышево вообще не стоило: «Нет там ничего интересного, и не будет. Расходитесь».

О движении на Волховском направлении пассажирам лучше уточнять в справочной службе РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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