Тысячи многодетных семей остались без права на бесплатную парковку
Несколько тысяч многодетных семей из Санкт-Петербурга остались без разрешений на бесплатную парковку в зоне платной стоянки в центре города. О б этом забеспокоились в Смольном и решили напомнить многодетным об их правах.
- Мы переживаем, что те многодетные семьи, которые до сих пор не оформили разрешение, вынуждены либо платить, либо парковаться без оплаты и получать штрафы. Есть и те кто забыл переоформить документы по окончании трехлетнего срока их действия», - заявил и.о. главы Городского центра управления парковками Дмитрий Ваньчков.
На данный момент разрешения оформлены только у девяти тысяч льготников, а всего, по подсчетам Смольного, в городе свыше 40 тысяч многодетных. И в каждой третьей семье есть машина.
Одно разрешение на семью, в которой трое и более детей до 18 лет, может получить кто-либо из родителей, а также усыновителей, опекунов или попечителей.
Все вопросы можно задать в справочной центра управления парковками: (812) 417-50-00.
ИСТОЧНИК KP.RU