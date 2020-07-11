Тысячи многодетных семей остались без права на бесплатную парковку

11 Июль 2020 2020-07-11T13:34:16+03:00

Около трех тысяч многодетных семей пока не получили разрешения на бесплатную парковку. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном беспокоятся за тех горожан, кто так и не получил нужного разрешения

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Несколько тысяч многодетных семей из Санкт-Петербурга остались без разрешений на бесплатную парковку в зоне платной стоянки в центре города. О б этом забеспокоились в Смольном и решили напомнить многодетным об их правах.

- Мы переживаем, что те многодетные семьи, которые до сих пор не оформили разрешение, вынуждены либо платить, либо парковаться без оплаты и получать штрафы. Есть и те кто забыл переоформить документы по окончании трехлетнего срока их действия», - заявил и.о. главы Городского центра управления парковками Дмитрий Ваньчков.

На данный момент разрешения оформлены только у девяти тысяч льготников, а всего, по подсчетам Смольного, в городе свыше 40 тысяч многодетных. И в каждой третьей семье есть машина.

Одно разрешение на семью, в которой трое и более детей до 18 лет, может получить кто-либо из родителей, а также усыновителей, опекунов или попечителей.

Все вопросы можно задать в справочной центра управления парковками: (812) 417-50-00.

ИСТОЧНИК KP.RU