2020-07-11T14:29:16+03:00
Общество

Следователи назвали итоговые причины гибели группы Дятлова на Урале в 1959 году

Несмотря на больше полувека, прошедших с момента трагедии, загадочная история до сих пор будоражит умы
Петр КИБЕР
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Студент Игорь Дятлов был руководителем группы девяти туристов, погибших в Уральских горах 61 год назад. Фото: Фонд памяти группы ДятловаСтудент Игорь Дятлов был руководителем группы девяти туристов, погибших в Уральских горах 61 год назад. Фото: Фонд памяти группы Дятлова
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Следователи прокуратуры назвали причины загадочной смерти группы туристов под руководством Игоря Дятлова в Уральских горах. Трагедия, произошедшая в 1959 году, стала одной из самых обсуждаемых и непонятных по настоящий момент.

- Версия лавины нашла полное подтверждение, но причиной гибели является не только она, - заявил на пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды» эксперт-юрист Андрей Курьяков, чьи слова приводит kp.ru.

По его словам лавина лишь стала причиной, по которой девять туристов покинули поставленную а склоне палатку. А остальное сделали сильный ветер, мороз и метель.

Дятловцы слишком далеко отошли от места стоянки. Они жгли костер, но дров было мало и он не смог согреть всех. Двое замерзли насмерть прямо у огня, еще трое - пытаясь найти палатку и четверо оставшихся погибли ожидая товарищей.

Напомним, что версий гибели туристов за прошедшие полвека было множество – от шпионских заговоров до нападения Йети, но сейчас, после прокурорской проверки, которую инициировала «КП», подтверждена самая очевидная.

Перевал Дятлова: туристов погубила лавина.Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала лавина. Это вывод по итогам прокурорской проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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