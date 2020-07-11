2020-07-11T14:34:43+03:00
Происшествия

Каршеринг припарковался в яме за забором на Пионерской улице

Премиальный «Ауди» нашли уткнувшимся в землю случайные прохожие
Петр КИБЕР
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Правила парковки водитель не нарушил. Фото: vk.com/spb_todayПравила парковки водитель не нарушил. Фото: vk.com/spb_today
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Очередные чудеса парковки от пользователей каршеринга заметили утром жители Петроградского района. На Пионерской улице они нашли дыру в заборе, а за ней, в яме – прокатную «Ауди». Водителя поблизости не оказалось.

- Сегодня утром на перекрестке Корпусной улицы и Пионерской улицы «Ауди» от каршеринга запарковалась за забором, - сообщают горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автор фото иронично отмечает, что правил парковки водитель прокатной машины не нарушил: «Знак вроде бы как разрешает».

И в само деле, знак «остановка запрещена» действует в этом месте лишь с 0:00 до 7:00 по четвергам, да и то лишь в отношении проезжей части. А вот парковаться в яме за забором никто не запрещает.

Правда, теперь штрафы ждут водителя от самой прокатной конторы. Но это лишь в том случае, если горе-гонщик ездил под своим, а не купленным в интернете «левым» аккаунтом. Тогда нарушителя будет найти непросто.

Вытаскивать "репку" придется краном. Фото: vk.com/spb_today

Вытаскивать "репку" придется краном. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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