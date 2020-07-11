Тонувшего в канале Грибоедова мужчину спасли росгвардейцы

11 Июль 2020 2020-07-11T14:49:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли утопающего. В ночь на 11 июля они заметили мужчину, упавшего в канал Грибоедова с моста. Понимая, что речь идет на минуты, бойцам пришлось принять быстрое решение, как выловить человека.

- В 04:10 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Центральному району - сержанты полиции Тимур Магомедов, Кирилл Пепанян и Денис Лаврушов, находясь на маршруте патрулирования, увидели мужчину, который перебрался через металлическое ограждение и спрыгнул в воду, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Пока один из бойцов сообщал о ЧП и вызывал спасателей, двое других достали из служебной машины буксировочный трос и кинули его барахтающемуся в канале мужчине.

Тот, резко перехотев плавать, ухватился за конец обеими руками. За трос гвардейцы дотянули утопающего до причала с катерами, где помогли выбраться на берег.

Потом потерпевшего передали в руки приехавших медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU