Почти 40 человек задержали после полицейского рейда на Рубинштейна и Думской
Полицейские Центрального района провели очередной рейд по самым «веселым» местам Петербурга. Обещанная ранее проверка и в этот раз привела к десяткам задержанных. Почти 40 человек по итогам были доставлены в отделения.
- Минувшей ночью проверен ряд заведений, расположенных в так называемом «барном квартале» на улицах Рубинштейна и Думской. В полицию доставлены 38 человек. Большинство нарушений связаны с потреблением спиртного в неположенном месте и мелким хулиганством, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.
Традиционно были найдены многочисленные нарушения при продаже спиртного, в том числе несовершеннолетним. Полицейские изъяли около 30 алкоголя и выписали штрафы владельцам баров.
А вот проверка водителей на алкоголь и наркотики показала, что все (удивительно!) абсолютно трезвы.
Напомним, что ранее власти Центрального района предложили четыре шага решение проблемы улицы Рубинштейна.
10 июля полиция провела очередной рейд по улице Рубинштейна.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU