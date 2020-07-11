Почти 40 человек задержали после полицейского рейда на Рубинштейна и Думской

11 Июль 2020 2020-07-11T15:45:52+03:00

Полиция провела очередные рейды на Рубинштейна и Думской. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Проверку порядка на самой разгульной улице города провели в ночь на субботу [видео]

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Полицейские Центрального района провели очередной рейд по самым «веселым» местам Петербурга. Обещанная ранее проверка и в этот раз привела к десяткам задержанных. Почти 40 человек по итогам были доставлены в отделения.

- Минувшей ночью проверен ряд заведений, расположенных в так называемом «барном квартале» на улицах Рубинштейна и Думской. В полицию доставлены 38 человек. Большинство нарушений связаны с потреблением спиртного в неположенном месте и мелким хулиганством, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

Традиционно были найдены многочисленные нарушения при продаже спиртного, в том числе несовершеннолетним. Полицейские изъяли около 30 алкоголя и выписали штрафы владельцам баров.

А вот проверка водителей на алкоголь и наркотики показала, что все (удивительно!) абсолютно трезвы.

Напомним, что ранее власти Центрального района предложили четыре шага решение проблемы улицы Рубинштейна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/789940" frameborder="0"></iframe> 10 июля полиция провела очередной рейд по улице Рубинштейна.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU