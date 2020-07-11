Петербургские парки, сады и скверы закрыли из-за непогоды
Сады, скверы и парки Санкт-Петербурга закрыты из-за непогоды. Такое решение принял Комитет по благоустройству. Причиной стал прогноз синоптиков, пообещавших грозы, ливни и сильный ветер в субботу. Дуть будет со скоростью до 24 метров в секунду.
- До улучшения погодных условий недоступными для посетителей стали Юсуповский сад, Никольский сад, Таврический сад, Овсянниковский сад, Лопухинский сад, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и другие, - сообщает пресс-служба комитета.
При этом коммунальщики уже сформировали 20 аварийных бригад, которые готовы в любой момент выехать на уборку упавших деревьев и прочих неприятностей. Сейчас На улицах Петербурга работает более 400 единиц техники и 1050 специалистов.
Подготовился к непогоде и «Водоканал». Аварийные бригады будут дежурить в известных местах подтоплений.
О рухнувших деревьях, знаках, рекламных щитах и прочем можно сообщить круглосуточный телефон дежурной службы Комитета по благоустройству: (812) 314-60-13.
ИСТОЧНИК KP.RU