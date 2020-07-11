Петербургские парки, сады и скверы закрыли из-за непогоды

11 Июль 2020 2020-07-11T16:35:23+03:00

В субботу, 11 июля, в городе обещают дожди, грозы и сильный ветер

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Сады, скверы и парки Санкт-Петербурга закрыты из-за непогоды. Такое решение принял Комитет по благоустройству. Причиной стал прогноз синоптиков, пообещавших грозы, ливни и сильный ветер в субботу. Дуть будет со скоростью до 24 метров в секунду.

- До улучшения погодных условий недоступными для посетителей стали Юсуповский сад, Никольский сад, Таврический сад, Овсянниковский сад, Лопухинский сад, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и другие, - сообщает пресс-служба комитета.

При этом коммунальщики уже сформировали 20 аварийных бригад, которые готовы в любой момент выехать на уборку упавших деревьев и прочих неприятностей. Сейчас На улицах Петербурга работает более 400 единиц техники и 1050 специалистов.

Подготовился к непогоде и «Водоканал». Аварийные бригады будут дежурить в известных местах подтоплений.

О рухнувших деревьях, знаках, рекламных щитах и прочем можно сообщить круглосуточный телефон дежурной службы Комитета по благоустройству: (812) 314-60-13.

ИСТОЧНИК KP.RU