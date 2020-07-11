Дамбу частично закроют из-за сильного ветра и нагонной волны

Дамбу частично закроют из-за непогоды. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская дамба частично закрывается из-за ухудшения погоды. Сильный ветер, порывы которого в прибрежных районах могут достигать 24 метров в секунду, стал причиной нагонной волны и подъема воды в Финском заливе.

- С 18:00 принято решение о закрытии Комплекса защитных сооружений (кроме судопропускного сооружения С-1), прогнозируется повышение уровня воды до отметки 140 см. Пик подъема ожидается к полуночи 12 июля, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Впрочем, на 16:45 уровень воды зафиксирован ан отметке +85 см. Напомним, что наводнением в Петербурге считается подъем воды на 160 см.

На движение судов через дамбу погода пока никак не влияет. Проходка идет в штатном режиме. В сторону Петербурга идут пять кораблей, а во внешнюю акваторию Финского залива – восемь.

Отметим, что из-за непогоды в субботу уже закрыли городские сады, скверы и парки, а сильный ветер в 15-18 метров в секунду и дожди обещают также и на воскресенье.