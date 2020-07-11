2020-07-11T18:34:14+03:00
Происшествия

Пикап протаранил легковушку на проспекте Просвещения

В аварии пострадали три человека
Петр КИБЕР
Поделиться:
На углу Просвещения и Ушинского пикап снес "Фольксваген Поло". Фото: vk.com/spb_todayНа углу Просвещения и Ушинского пикап снес "Фольксваген Поло". Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло 11 июля на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Ушинского. Здесь огромный пикап «Тойота Тундра» протаранил «Фольксваген Поло». Легковушку с пассажирами как пушинку отбросило с дороги. В аварии пострадала и женщина-пешеход, оказавшаяся не в том месте не в то время.

- Около 14:38 в Калининском районе Санкт-Петербурга, произошло столкновение автомобилей «Тойота» и «Фольксваген», с последующим выездом «Фольксвагена» на тротуар и наездом на пешехода, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, «Фольксваген» поворачивал налево. В этот момент в него и влетела «Тойота», водитель которой хотел проскочить перекресток прямо.

От удара весь правый бок «Поло» был вмят в салон. В результате ДТП тяжелые травмы получил 59-летний водитель «Фольксвагена», его 62-летняя пассажирка и 37-летняя женщина-пешеход госпитализированы в среднем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Коломягах водитель джипа задавил утку и оставил сиротами трех утят
Пикап протаранил легковушку на проспекте Просвещения
«Зенит» объявил состав на гостевой матч с «Ахматом»
Петербургские спасатели 18 раз выезжали на вызовы из-за упавших деревьев и конструкций
Дамбу частично закроют из-за сильного ветра и нагонной волны
Петербургские парки, сады и скверы закрыли из-за непогоды
Будут ли открывать рейсы в Турцию и Европу из Петербурга в 2020 году: Пулково ответил на решение Росавиации
Почти 40 человек задержали после полицейского рейда на Рубинштейна и Думской
Тонувшего в канале Грибоедова мужчину спасли росгвардейцы
Каршеринг припарковался в яме за забором на Пионерской улице
Следователи назвали итоговые причины гибели группы Дятлова на Урале в 1959 году
Тысячи многодетных семей остались без права на бесплатную парковку
Из-за обрыва проводов под мостом застряла электричка на Пупышево
142 человека прилетели в Пулково вывозным рейсом из Таджикистана
Больше 18,5 тысяч человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Катер, чистящий Смоленку, сломал гранитную тумбу на набережной Макарова
Санитарные вертолеты спасли троих человек в Ленобласти
На Невском проспекте иномарка сбила пешехода
Законы Санкт-Петербурга приведут в соответствие с поправками в Конституцию
Ольга Бузова рассказала о своем похищении неизвестными посреди ночи
Двое грабителей вломились в квартиру петербуржца ради фургончика Барби
Детский омбудсмен обеспокоена числом падений малышей из окон в Санкт-Петербурге
Беглов признал рост заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге
30 дежурных бригад будут спасать Санкт-Петербург от затоплений в субботу 11 июля
Пулково сообщил о готовности возобновить международные рейсы