Пикап протаранил легковушку на проспекте Просвещения

11 Июль 2020 2020-07-11T18:34:14+03:00

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Серьезное ДТП произошло 11 июля на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Ушинского. Здесь огромный пикап «Тойота Тундра» протаранил «Фольксваген Поло». Легковушку с пассажирами как пушинку отбросило с дороги. В аварии пострадала и женщина-пешеход, оказавшаяся не в том месте не в то время.

- Около 14:38 в Калининском районе Санкт-Петербурга, произошло столкновение автомобилей «Тойота» и «Фольксваген», с последующим выездом «Фольксвагена» на тротуар и наездом на пешехода, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, «Фольксваген» поворачивал налево. В этот момент в него и влетела «Тойота», водитель которой хотел проскочить перекресток прямо.

От удара весь правый бок «Поло» был вмят в салон. В результате ДТП тяжелые травмы получил 59-летний водитель «Фольксвагена», его 62-летняя пассажирка и 37-летняя женщина-пешеход госпитализированы в среднем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU