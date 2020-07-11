В Коломягах водитель джипа задавил утку и оставил сиротами трех утят

11 Июль 2020 2020-07-11T18:55:50+03:00

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Жители Приморского района Петербурга жалеют и подкармливают трех утят, которые остались без мамы. Она погибла в ДТП, которого никто не заметил. Вечером пятницы большой джип раздавил маму-утку, которая вела птенцов через дорогу. Водитель машины даже не остановился, а малыши разбежались и теперь потерянно плавают в пруду.

- В Коломягах в 20:40 мужик на «Лэнд Ровере» сбил утку. Выехал из-за поворота в горку, разгонялся и даже не стал тормозить! Как можно быть таким жестоким? Те, кто ходит кормить уток в Графский парк, подкормите утят. Их трое, плавают у мостика, так и ждут маму, - пишут местные жители в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Размещенный в соцсетях пост с красноречивыми фото сразу вызвал оклик у пользователей. Некоторые, правда, отмечали, что это, мол, естественная убыль, утята уже взрослые, а водитель и вовсе мог не заметить утку на дороге. Но большинство сошлось на том, что машин стало слишком много и места живой природе почти не осталось.

Жители Коломяг подкармливают осиротевших птенцов. Фото: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU