Санкт-Петербург ждет прохладная погода ниже нормы и дожди

12 Июль 2020 2020-07-12T09:27:45+03:00

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Жителям Санкт-Петербурга, изнывавшим недавно от жары, пообещали дождливую и прохладную погоду. Об этом сообщил ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус. По его словам, погода 12 июля будет ниже нормы.

- Сегодня, 12 июля, синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге будет формировать тыловая, холодная часть циклона, уходящего на северо-восток Европейской России, - пояснил Михаил Леус. - При переменной облачности пройдут кратковременные дожди, а дневной прогрев будет невелик, и температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Воздух в Санкт-Петербурге, по словам синоптика, прогреется до 19-21 градуса тепла. Ветер в городе будет западный от 3 до 8 метров в секунду.

При этом атмосферное давление вырастет до 763 миллиметров ртутного столба. По словам синоптика, это выше обычной нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU