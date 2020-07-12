2020-07-12T09:50:15+03:00
Общество

В тоннеле дамбы в Санкт-Петербурге из-за ремонта перекроют движение

Ограничения введут в два этапа
Роман ЛЯЛИН
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Дорогу закроют из-за ремонтаДорогу закроют из-за ремонтаФото: Олег ЗОЛОТО
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Дирекция комплекса защитных сооружений предупредила автомобилистов о перекрытии движения в дамбе. Ограничения будут вводиться в несколько этапов.

- Для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 комплекса защитных сооружений от наводнений вводятся временные ограничения движения по полосам, - сообщили в дирекции.

Сначала движение перекроют в транспортном отсеке Финской стороны (внешнее кольцо). Проехать там будет нельзя с 13 по 17 июля 2020 года. Затем перекроют Невскую сторону (внутреннее кольцо). Здесь проезд для автомобилистов будет остановлен с 20 по 24 июля 2020 года.

При этом в дирекции предупреждают, что возможна и полная остановка движение в тоннеле дамбы. Она займет не более 10 минут. На такие меры могут пойти из-за проезда подъемной техники.

Дирекция принесла свои извинения за неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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