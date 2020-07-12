В аэропорту Пулково отменили вылеты четырех рейсов

12 Июль 2020 2020-07-12T10:18:41+03:00

Самолеты не полетели в Якутию, Тюмень и Москву

Изменить размер текста: A A

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге продолжают отменять рейсы. На этот раз не полетят всего четыре самолета внутри России. 12 июля отменили два рейса до Москвы, один до Тюмени и еще один до Республики Саха (Якутия).

- Вылет самолетов отменен, - сообщается на онлайн-табло Пулково.

Причины отмены рейсов не сообщаются. Все остальные вылеты из Санкт-Петербурга состоятся.

Напомним, что в аэропорту Пулково необходимо пользоваться средствами защиты - маски и перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU