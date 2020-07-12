Фигуристка Туктамышева показала видео со своей тренировки на льду
Фигуристка из Санкт-Петербурга Елизавета Туктамышева вновь приступила к тренировкам на льду. Напомним, что спортсменка, как и другие, брала паузу из-за пандемии коронавируса. Но теперь Елизавета вновь вернулась на лед и оттачивает свое мастерство. Фрагментом со своим катанием девушка поделилась на своей странице в соцсети.
- Пора уже и катание показать, - подписала свое видео Туктамышева.
Елизавета тренируется в группе Алексея Мишина. Подписчики спортсменки с восторгом встретили ее новое видео. Поклонники фигуристки назвали ее "парящей красотой".
Напомним, что Елизавета выступает в одиночном катании. В 2015 году она стала чемпионкой мира и Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU