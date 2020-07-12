2020-07-12T10:45:43+03:00
Спорт

Фигуристка Туктамышева показала видео со своей тренировки на льду

Спортсменка приступила к тренировкам после ограничений из-за пандемии коронавируса
Роман ЛЯЛИН
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Елизавета приступила к тренировкам Фото: instagram.com/liza_tuktik/Елизавета приступила к тренировкам Фото: instagram.com/liza_tuktik/
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Фигуристка из Санкт-Петербурга Елизавета Туктамышева вновь приступила к тренировкам на льду. Напомним, что спортсменка, как и другие, брала паузу из-за пандемии коронавируса. Но теперь Елизавета вновь вернулась на лед и оттачивает свое мастерство. Фрагментом со своим катанием девушка поделилась на своей странице в соцсети.

- Пора уже и катание показать, - подписала свое видео Туктамышева.

Елизавета тренируется в группе Алексея Мишина. Подписчики спортсменки с восторгом встретили ее новое видео. Поклонники фигуристки назвали ее "парящей красотой".

Напомним, что Елизавета выступает в одиночном катании. В 2015 году она стала чемпионкой мира и Европы.

liza_tuktikliza_tuktik
Фигуристка Туктамышева показала фрагмент своей тренировки
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ИСТОЧНИК KP.RU

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