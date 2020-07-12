Число заболевших коронавирусом в Ленобласти на 12 июля 2020 года составило 48 человек

12 Июль 2020 2020-07-12T10:55:57+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 12 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 12 июля 2020 года составило еще 48 человек. Излечились от инфекции за сутки 10 человек. Поэтому пока прирост зараженных выше, чем излечившихся.

Всего за время пандемии в Ленинградской области заразились коронавирусом 5 тысяч 37 человек. Полностью излечились 4 тысячи 254 человека.

В регионе за все время зафиксировано 37 смертей. За последние сутки от инфекции в Ленобласти нет погибших.

В Ленинградской области один из самых низких показателей смертности от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU