Число заболевших коронавирусом в Ленобласти на 12 июля 2020 года составило 48 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 12 июля 2020 года
Число заболевших в Ленобласти выше числа излечившихсяФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 12 июля 2020 года составило еще 48 человек. Излечились от инфекции за сутки 10 человек. Поэтому пока прирост зараженных выше, чем излечившихся.
Всего за время пандемии в Ленинградской области заразились коронавирусом 5 тысяч 37 человек. Полностью излечились 4 тысячи 254 человека.
В регионе за все время зафиксировано 37 смертей. За последние сутки от инфекции в Ленобласти нет погибших.
В Ленинградской области один из самых низких показателей смертности от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU