Появилось видео, как подрезанная иномарка снесла автобусную остановку в Санкт-Петербурге

12 Июль 2020 2020-07-12T11:32:19+03:00

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В Санкт-Петербурге ночью на Московском проспекте произошла странная авария. Водитель иномарки Hyundai Creta поворачивал, когда его в бок ударила Мазда. От этого Hyundai развернуло и задом понесло прямо в автобусную остановку.

- На Московском проспекте около ресторана белая Creta въехала в остановку, - рассказывают очевидцы в паблике "ДТП и ЧП Петербурга". - Вся остановка в осколках, Creta сильно побитая.

В соцсетях также опубликовали видео аварии. На кадрах видно, как Мазда после аварии скрылась с места происшествия. Но, по словам очевидцев, водителя все равно поймали.

- Тут каршеринг не виноват в бок ему Мазда прилетела и свалила! - делятся очевидцы. - Сотрудники ГИБДД его не догнали! Но на месте аварии остался номер Мазды. Водитель не смог его там оставить и решил его выкрасть. Так его и повязали.

В аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Подрезанная иномарка снесла автобусную остановку на Московском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU