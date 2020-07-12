Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 июля 2020 года составило 20 человек
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 июля 2020 года составило 20 человек. Это в два раза меньше, чем за сутки до этого. Напомним, что 11 июля в городе зафиксировали 42 летальных исхода от инфекции.
Число новых заболевших за сутки в Санкт-Петербурге при этом снизилось незначительно. 12 июля сообщили о 293 заболевших. Это на три человека меньше, чем сутками ранее.
Всего за время пандемии в городе заболели - 27 тысяч 570 человек, вылечились - 21 тысяча 233 человека, скончались - 1 тысяча 603 человека.
В Санкт-Петербурге продолжает действовать ряд ограничений из-за коронавируса. В частности до сих пор закрыты торговые центры.
В общественных местах людей призывают носить маски и перчатки.
ИСТОЧНИК KP.RU