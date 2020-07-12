В Санкт-Петербурге заработали после закрытия 140 бассейнов и фитнес-центров
В Санкт-Петербурге продолжаются снятия ограничений. Новые итоги теперь подвели в правительстве города. Там рассказали, что ранее разрешили работу бассейнов и фитнес-центров. И сейчас в городе открылись около 140 таких организаций. Они получили уникальный QR-код, без которого теперь нельзя работать.
- Работу в полноценном режиме продолжат 65 спортивных школ, - пояснили в правительстве Петербурга. - Также работу продолжат все спортивные объекты, включая ледовые арены, фитнес-центры и плавательные бассейны (за исключением тех, которые располагаются в торговых центрах).
В правительстве пояснили, что для возобновления работы нужно учитывать все рекомендации Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU