Полиция Санкт-Петербурга показала, как проводит рейды по барам города

12 Июль 2020 2020-07-12T14:27:26+03:00

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Полиция Санкт-Петербурга в ночь на 12 июля провела очередной рейд по городским барам. Сотрудники полиции Центрального района прошлись по заведениям, а заодно проверили тех, кто находился возле них. В итоге силовики составили 24 протокола за нарушения в области дорожного движения, семь из них за неправильную тонировку.

- В двух барах были были случаи продажи алкоголя несовершеннолетним, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Юыли составлены протоколы за нарушение правил продажи алкогольной продукции. Еще в одном баре полицейские изъяли из незаконного оборота более полусотни бутылок алкоголя.

В отдел полиции по итогам рейда доставили 29 человек, 27 из них за пьянство в неположенном месте, еще двух - за мелкое хулиганство.

При этом полицейские восьмерых человек направили на освидетельствование. Силовики подозревают, что они были под наркотиками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/790054" frameborder="0"></iframe> Полиция Петербурга провела рейд по барам.

ИСТОЧНИК KP.RU