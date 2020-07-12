В Санкт-Петербурге Mercedes влетел в автобусную остановку и сбил женщину

12 Июль 2020 2020-07-12T15:30:40+03:00

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Авария произошла в Центральном районе Санкт-Петербурга на пересечении улиц 8-я Советская и Дегтярной. 30-летний водитель Мерседеса не пропустил во время поворота на перекрестке Фольксваген Поло, не справился с управлением и вылетел в остановку, где стояла 48-летняя женщина.

- Водитель иномарки сбил пешехода и врезался в дерево, - сообщают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В аварии женщина получила тяжелые травмы. По данному факту проводится проверка.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU