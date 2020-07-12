В Санкт-Петербурге Mercedes влетел в автобусную остановку и сбил женщину
Авария произошла в Центральном районе Санкт-Петербурга на пересечении улиц 8-я Советская и Дегтярной. 30-летний водитель Мерседеса не пропустил во время поворота на перекрестке Фольксваген Поло, не справился с управлением и вылетел в остановку, где стояла 48-летняя женщина.
- Водитель иномарки сбил пешехода и врезался в дерево, - сообщают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В аварии женщина получила тяжелые травмы. По данному факту проводится проверка.
Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU