В Ленинградской области мужчина в лесу подорвался на снаряде

12 Июль 2020 2020-07-12T16:11:50+03:00

К месту происшествия выехали спасатели и полиция

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В лесу Лужского района Ленинградской области мужчина, по предварительной информации, подорвался на снаряде. Такая информация поступила в региональное управление МЧС. Сейчас к месту ЧП уже едет все оперативные службы.

- Поступила информация, в настоящий момент выдвинулись к месту происшествия сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно, оперативная группа спасательного гарнизона, сотрудники полицию, пока информация уточняется, - пояснили "КП-Петербург" в ГУ МЧС по Ленинградской области.

По предварительной информации, мужчина получил травму руки.

Сейчас в ЧП будут разбираться сотрудники полиции. Возможно, мужчина наткнулся в лесу на старый артиллерийский снаряд.

ИСТОЧНИК KP.RU