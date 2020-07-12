В Ленинградской области мужчина в лесу подорвался на снаряде
В лесу Лужского района Ленинградской области мужчина, по предварительной информации, подорвался на снаряде. Такая информация поступила в региональное управление МЧС. Сейчас к месту ЧП уже едет все оперативные службы.
- Поступила информация, в настоящий момент выдвинулись к месту происшествия сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно, оперативная группа спасательного гарнизона, сотрудники полицию, пока информация уточняется, - пояснили "КП-Петербург" в ГУ МЧС по Ленинградской области.
По предварительной информации, мужчина получил травму руки.
Сейчас в ЧП будут разбираться сотрудники полиции. Возможно, мужчина наткнулся в лесу на старый артиллерийский снаряд.
ИСТОЧНИК KP.RU