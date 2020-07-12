Фейерверк в честь Дня города в Петергофе покажут в режиме онлайн
Празднование дня города проходит в Петергофе
В Петергофе праздную День городаФото: Артем КИЛЬКИН
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Празднования Дня города в Петергофе проходит в режиме онлайн. Все мероприятия для горожан транслируется в группе "Город Петергоф" Вконтакте. Такое решение было принято из-за ограничений по коронавирусу.
В городе проходят концерты и онлайн поздравления. Завершится все праздничным салютом, который тоже покажут в социальных сетях.
- в 20:00 будет онлайн- концерт «Этот город самый лучший город на Земле», - поясняют на сайте города. - Петергоф поздравляют профессиональные артисты российской эстрады.
Онлайн-фейерверк городу обещают после 21:00.
ИСТОЧНИК KP.RU