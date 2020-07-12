Над Ленинградской областью заметили гало

12 Июль 2020 2020-07-12T17:27:31+03:00

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Над Ленинградской областью заметили красивое природное оптическое явление - гало. Жители Санкт-Петербурга сфотографировали его в Форносово. Снимками очевидцы поделились в социальных сетях.

- Вот такое красивое гало сегодня в Форносово, - сообщили подписчики группы "Неизданное. ДТП и ЧП Петербург".

Гало - оптическое явление, при котором вокруг источника света появляется круг или кольца.

Если вы запечатлели красивое природное явление или стали очевидцем происшествия, делитесь с нами информация и фотографиями по адресу: spb-res@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU