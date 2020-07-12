Над Ленинградской областью заметили гало
Оптическое явление появилось в Форносово
Над Ленобластью заметили гало Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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Над Ленинградской областью заметили красивое природное оптическое явление - гало. Жители Санкт-Петербурга сфотографировали его в Форносово. Снимками очевидцы поделились в социальных сетях.
- Вот такое красивое гало сегодня в Форносово, - сообщили подписчики группы "Неизданное. ДТП и ЧП Петербург".
Гало - оптическое явление, при котором вокруг источника света появляется круг или кольца.
Если вы запечатлели красивое природное явление или стали очевидцем происшествия, делитесь с нами информация и фотографиями по адресу: spb-res@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU