В Санкт-Петербурге прилетит вывозной рейс из Нью-Йорка
Самолет приземлится в 19:20
Самолет прибудет из СШАФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге продолжают прибывать вывозные рейсы с россиянами из-за границы. Очередной самолет прилетит в Северную столицу 12 июля вечером. Рейс прибудет из США.
- AFL103 Нью-Йорк — Санкт-Петербург прибудет в 19:20 (по местному времени), - сообщается в официальном канале "Коронавирус. Вывозные рейсы".
О том, сколько петербуржцев приедет из США, не сообщается. Судя по всему, прибывшие должны будут сдать тест на коронавирус, также две недели провести на обсервации.
Следующий рейс в Санкт-Петербург прибудет из Ташкента 13 июля в 04:40.
ИСТОЧНИК KP.RU