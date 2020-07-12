В Санкт-Петербурге прилетит вывозной рейс из Нью-Йорка

12 Июль 2020 2020-07-12T18:14:45+03:00

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В Санкт-Петербурге продолжают прибывать вывозные рейсы с россиянами из-за границы. Очередной самолет прилетит в Северную столицу 12 июля вечером. Рейс прибудет из США.

- AFL103 Нью-Йорк — Санкт-Петербург прибудет в 19:20 (по местному времени), - сообщается в официальном канале "Коронавирус. Вывозные рейсы".

О том, сколько петербуржцев приедет из США, не сообщается. Судя по всему, прибывшие должны будут сдать тест на коронавирус, также две недели провести на обсервации.

Следующий рейс в Санкт-Петербург прибудет из Ташкента 13 июля в 04:40.

ИСТОЧНИК KP.RU