По тросу над рекой Фонтанкой прошел канатоходец в Санкт-Петербурге

12 Июль 2020 2020-07-12T19:16:34+03:00

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В Санкт-Петербурге очередной экстремал решил пощекотать нервы жителям Санкт-Петербурга. Неизвестный канатоходец прошел по тросу над рекой Фонтанка. Парня сняли очевидцы, которые плыли в этот момент по реке на судне.

- Канатоходец у Аничкова моста, - подписало видео экстремального поступка петербурженка Ольга Сотникова.

Как сообщают очевидцы, за мужчиной наблюдали сотрудники МЧС. Судя по всему, все обошлось без происшествий.

Мужчина прошел прямо над плывшими под ним в этот момент судами. К слову, посмотреть на проход канатоходцы собрались десятки жителей города.

Будет ли он вызван для объяснений своего поступка в правоохранительные органы, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU