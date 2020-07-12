По тросу над рекой Фонтанкой прошел канатоходец в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге очередной экстремал решил пощекотать нервы жителям Санкт-Петербурга. Неизвестный канатоходец прошел по тросу над рекой Фонтанка. Парня сняли очевидцы, которые плыли в этот момент по реке на судне.
- Канатоходец у Аничкова моста, - подписало видео экстремального поступка петербурженка Ольга Сотникова.
Как сообщают очевидцы, за мужчиной наблюдали сотрудники МЧС. Судя по всему, все обошлось без происшествий.
Мужчина прошел прямо над плывшими под ним в этот момент судами. К слову, посмотреть на проход канатоходцы собрались десятки жителей города.
Будет ли он вызван для объяснений своего поступка в правоохранительные органы, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU