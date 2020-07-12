Рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с дождей
В Санкт-Петербурге рабочая неделя начнется с пасмурной погоды и дождей. Об этом сообщают синоптики Северо-Запдной УГМС. Днем 13 июля прогнозируют кратковременный дождь. Ветер будет слабый. Воздух прогреется до 19-21 градуса тепла.
- Во вторник, 14 июля, в Санкт-Петербурге будет без существенных осадков, - поясняют синоптики. - Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха до 20 градусов тепла. Атмосферное давление будет мало меняться.
В среду, 15 июля, дождей не ожидается. Температура измениться не сильно - до 22 градусов тепла. Атмосферное давление при этом будет слабо понижаться.
ИСТОЧНИК KP.RU