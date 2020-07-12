2020-07-12T20:54:03+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге провели рейды в поисках любителей пожарить шашлыки на природе

В городе действует противопожарный режим
Роман ЛЯЛИН
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Сотрудники МЧС провели рейд Фото: ГУ МЧС по Санкт-ПетербургуСотрудники МЧС провели рейд Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
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В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС провели профилактический рейд в поисках нарушителей, которые жарят шашлыки на природе. Спасатели прошлись по паркам и лесам. При этом ревизоры штрафовать никого не стали.

- Разведение костров на территории города и в лесопарковых зонах и зонах зеленых насаждений не только может быть опасно, но и вовсе запрещено законом Санкт-Петербурга, - сообщают в ГУ МЧС по санкт-Петербургу. - Чтобы напомнить отдыхающим о требованиях пожарной безопасности в период выходных дней сотрудники петербургского МЧС выходят в рейды по местам отдыха жителей и гостей нашего города.

Спасатели призывали отдыхающих помнить о безопасности. Также сотрудники МЧС рассказали, какие законы можно нарушить при жарке шашлыков.

- Разводить открытый огонь и устанавливать мангал, который приравнивается по степени опасности к нему же, на территории лесопарковых зон, хвойных насаждений, на участках выгоревшего грунта и там, где находится сухая трава – запрещено, - напомнили сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Санкт-Петербурге провели рейды в поисках любителей пожарить шашлыки на природе
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