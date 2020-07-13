2020-07-13T07:37:01+03:00
Общество

Дожди придут в Санкт-Петербург в понедельник 13 июля

Воздух в городе прогреется до 21 градуса
Лилия КОЗЛОВА
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В понедельник в Петербурге солнечно и кратковременные дождиВ понедельник в Петербурге солнечно и кратковременные дождиФото: Артем КИЛЬКИН
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Страшные ураганы, сносящие все на своем пути, покинули Санкт-Петербург. Однако на смену им пришли дожди. В понедельник, 13 июля 2020 года, в Северной столице ожидается теплая погода. В течение дня солнце будет сменяться на небе дождевыми облаками. Поэтому, выходя из дома, следует прихватить зонтик.

- Ночью 13 июля было без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днем умеренный, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Воздух днем прогреется до 19-21 градусов выше нуля. К ночи похолодает до 12-14 градусов.

Предстоящая неделя будет не жаркая, но теплая. Небольшие дожди пройдут только в понедельник, а уже во вторник и среду, 14 и 15 июля, без осадков. По городу будет блуждать легкий северо-западный ветер. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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