Дожди придут в Санкт-Петербург в понедельник 13 июля
Страшные ураганы, сносящие все на своем пути, покинули Санкт-Петербург. Однако на смену им пришли дожди. В понедельник, 13 июля 2020 года, в Северной столице ожидается теплая погода. В течение дня солнце будет сменяться на небе дождевыми облаками. Поэтому, выходя из дома, следует прихватить зонтик.
- Ночью 13 июля было без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днем умеренный, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Воздух днем прогреется до 19-21 градусов выше нуля. К ночи похолодает до 12-14 градусов.
Предстоящая неделя будет не жаркая, но теплая. Небольшие дожди пройдут только в понедельник, а уже во вторник и среду, 14 и 15 июля, без осадков. По городу будет блуждать легкий северо-западный ветер. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU