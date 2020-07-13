2020-07-13T08:18:52+03:00
Общество

Четверть фитнес-клубов закрылись из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Порядка 150 организаций не смогли пережить карантин
Лилия КОЗЛОВА
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Из-за пандемии в Петербурге закрылась часть фитнес-клубовИз-за пандемии в Петербурге закрылась часть фитнес-клубовФото: Олег ЗОЛОТО
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Несмотря на то, что с 6 июля в Санкт-Петербурге официально открыты фитнес-центры, кроме тех, что располагаются в торговых центрах, многие из них вернуться в строй не смогли. Так, порядка 150 залов не вернулись к работе. Это чуть меньше четверти от всех фитнес-залов в городе.

- С огорчением сообщаем вам, что наш фитнес-клуб не выдержал двои ного удара: и пожар, и карантин. В связи с этим мы вынуждены закрыть фитнес-клуб Hard Fitness и начать процедуру банкротства, - сообщило руководство одного из клубов, расположенного на набережной Фонтанки.

Также стало известно о закрытии клуба Alex Fitness на Озерках. Точное количество закрытых клубов пока неизвестно.

Причина во многом связана с эпидемией коронавируса. В качестве меры для остановки распространения коронавируса, фитнес-клубы были закрыты три месяца. Многие до сих пор не открыты, а те кто работает, обязаны соблюдать очень строгие правила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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