2020-07-13T08:36:28+03:00
Общество

Метро Санкт-Петербурга вернулось к обычному графику работы 13 июля

Поезда снова будут ходить до часа ночи
Лилия КОЗЛОВА
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Метро Петербурга вернулось к обычному графику работы в понедельник 13 июляМетро Петербурга вернулось к обычному графику работы в понедельник 13 июляФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге с понедельника, 13 июля 2020 года, метрополитен возобновил работу по обычному графику. Больше горожанам не надо будет спешить, чтобы успеть заскочить в вестибюль до 22:00. Вновь станции работают с 5:30 утра до 1 часу ночи.

- С понедельника, 13 июля, Санкт-Петербургский метрополитен возвращается к работе по обычному графику. Станции будут закрываться на вход по летнему расписанию, - сообщили в администрации Северной столице.

Данное решение было принято правительством города совместно с Роспотребнадзором. При этом усиленная усиленная санитарная обработка вестибюлей и вагонов продолжится. Нахождение пассажиров в метро в масках все также обязательно.

А вот ночные автобусы, которые дублируют линии метро, с 13 июля наоборот прекратят свою работу. Во время карантина они курсировали с 22:00 до 01:00. Когда «метробусы» вернутся на линии, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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