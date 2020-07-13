2020-07-13T08:45:00+03:00
Общество

Цены на авиабилеты упали на фоне коронавируса в Санкт-Петербурге

Средняя стоимость полета уменьшилась на 20 процентов
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге на фоне коронавируса резко упали цены на авиабилетыВ Петербурге на фоне коронавируса резко упали цены на авиабилетыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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На фоне коронавируса летом 2020 года упали цены на авиабилеты из Санкт-Петербурга. Как пишет РБК, средний чек на перелет по России из Северной столицы уменьшился на 21 процент по отношению к лету 2019 года. Это связано с низким спросом из-за пандемии.

- Цены всегда повышаются, когда повышается спрос. Известно, что в мае этого года продажи билетов российских авиакомпаний составили около 5% от продаж за май 2019 года. Сейчас спрос на перелеты каждый месяц будет расти, но он не достигнет показателей прошлого года. Чтобы как-то привлечь покупателей, авиакомпании понижают цены, - отметил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Более чем на 50 процентов упали цены на перелет из Петербурга в Москву. Туда-обратно можно слетать в среднем за 4,2 тысячи рублей. Более чем на 40 процентов сократились цены и в Минеральные Воды, а также Екатеринбург.

При этом, несмотря на закрытые границы, петербуржцы уже покупают билеты на зарубежные рейсы. Так, в октябре-ноябре горожане рассчитывают отдохнуть в Израиле, Португалии и на Кипре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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