Два человека скончались в лобовом ДТП «Оки» и Suzuki в Киришах

13 Июль 2020 2020-07-13T09:44:18+03:00

Два человека погибли в жестком ДТП под Киришами в Ленобласти / Фото: "Дорожный инспектор"

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Жесткая авария произошла на дороге в Киришском районе Ленинградкой области. Вечером в воскресенье, 12 июля 2020 года, на 15-м километре трассы столкнулись отечественная «легковушка» «Ока» и иномарка Suzuki. Водитель и пассажир первой машины удар не пережили.

- ДТП произошло около 20:10 часов 12 июля на 15-м километре трассы Кириши - Будогощь – Смолино. За рулем «Оки» находился водитель, мужчина, на вид 45-лет. По неустановленным причинам он выехал на полосу встречного движения, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В это время по «встречке» ехала иномарка Suzuki, которая и «встретила» отечественную машину.

В результате водитель «Оки» и его пассажир, женщина, предположительно тоже 45-лет, скончались на месте ДТП еще до приезда «скорой помощи». О состоянии водителя Suzuki ничего не сообщается.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU