График разводки мостов изменится из-за репетиции Главного военно-морского парада

13 Июль 2020 2020-07-13T10:21:38+03:00

Изменить размер текста: A A

26 июля в акватории Невы состоится Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России. А в преддверии праздника в городе пройдут две репетиции, которые изменят график разводки мостов.

- В ночь с 13 на 14 и с 16 на 17 июля разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов будет продлена до 06.00 утра, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

При этом начало времени разводки не изменится. То есть, Литейный мост будет недоступен для проезда автомобилей с 01.40 до 06.00, Троицкий мост – с 01.20 до 06.00, Дворцовый мост как обычно будет разведен дважды – с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 06.00, аналогично поступят и с Благовещенским – с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 06.00.

Отметим, что вечером 14 и 17 июля с 19.00 до 22.00 будет прекращено движение по Адмиралтейской набережной к Сенатской площади и по Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста.

Отметим, могут быть введены дополнительные ограничения, поэтому водителям советуют следить за изменениями.

ИСТОЧНИК KP.RU