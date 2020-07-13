Огромные очереди образовались в первый день открытия «Икеа» в Санкт-Петербурге

13 Июль 2020 2020-07-13T12:19:05+03:00

Покупатели вынуждены по несколько часов ждать у входа в магазин [фото]

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В понедельник, 13 июля 2020 года, в Санкт-Петербурге открыли свои двери гипермаркеты «Икеа». Один из них расположен в ТЦ «Мега-Парнас», второй – «Мега-Дыбенко». Магазины работают с учетом эпидемиологической обстановки, поэтому посетителей пускают в торговый зал «порционно». Из-за этого на входе образовались гигантские очереди с самого утра.

- Ура, «Икеа» открылась, впускают по 50 человек, - рассказал в социальной сети очевидец.

Горожане ринулись за покупками в первый день открытия магазиновФото: СОЦСЕТИ

По оценкам самих посетителей магазина, чтобы выбрать новый светильник или купить посуду, им приходится ждать своей очереди по часу, а может и по два. Причем, такое столпотворение началось с самого открытия гипермаркета.

Покупатели вынуждены стоять в очередях на парковкеФото: СОЦСЕТИ

В правилах магазина – покупатели должны быть в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Ресторан и бистро пока что не работают, закрыта и детская комната.

"Мега-Парнас" утром 13 июля в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU