Огромные очереди образовались в первый день открытия «Икеа» в Санкт-Петербурге
В понедельник, 13 июля 2020 года, в Санкт-Петербурге открыли свои двери гипермаркеты «Икеа». Один из них расположен в ТЦ «Мега-Парнас», второй – «Мега-Дыбенко». Магазины работают с учетом эпидемиологической обстановки, поэтому посетителей пускают в торговый зал «порционно». Из-за этого на входе образовались гигантские очереди с самого утра.
- Ура, «Икеа» открылась, впускают по 50 человек, - рассказал в социальной сети очевидец.
Горожане ринулись за покупками в первый день открытия магазиновФото: СОЦСЕТИ
По оценкам самих посетителей магазина, чтобы выбрать новый светильник или купить посуду, им приходится ждать своей очереди по часу, а может и по два. Причем, такое столпотворение началось с самого открытия гипермаркета.
Покупатели вынуждены стоять в очередях на парковкеФото: СОЦСЕТИ
В правилах магазина – покупатели должны быть в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Ресторан и бистро пока что не работают, закрыта и детская комната.
"Мега-Парнас" утром 13 июля в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU