Плантацию конопли обнаружили на земельном участке в Приозерском районе Ленинградской области

В Ленобласти полиция нашла плантацию конопли Фото: принтскрин видео.

Сотрудники полиции Приозерского района Ленинградской области нашли плантацию конопли, которая располагалась в частном доме в поселке Синево. 10 июля 2020 года в рамках уголовного дела о незаконном культивировании наркотических растений был произведен обыск в доме. На месте стражи порядка задержали двух мужчин.

- В результате обыска обнаружено и изъято 103 куста конопли с корневой системой, которые произрастали в помещении дома, и вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета. Также обнаружено и изъято оборудование, которое использовалось для поддержания оптимальной температуры, влажности и освещенности в помещении, обеспечивающих благоприятные условия для культивирования данного вида растений, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и области.

По данным экспертизы, эти растения содержали более 4 килограммов марихуаны.

В том же доме были задержаны двое мужчин – 31 года и 46 лет. Один из них ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Во время допроса у него очень сильно стучали зубы.

По версии полиции, именно они занимались культивацией указанных растений с целью дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело.