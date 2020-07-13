2020-07-13T13:58:24+03:00
Общество

В «Диво Острове» рассказали, когда начнут работать аттракционы

Пока руководство ждет разрешения от Роспотребнадзора
Алина ЧЕМЕРИС
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Главным источником заработка парка всегда были туристыГлавным источником заработка парка всегда были туристыФото: Олег ЗОЛОТО
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Парк аттракционов на Крестовском острове в Санкт-Петербурге уже готов встречать посетителей. Правда, когда гости смогут прокатиться на «Ракете» или ощутить «Свободное падение», неизвестно. С началом пандемии «Диво Остров» закрылся, и сейчас, пока Роспотребнадзор не дал разрешение, не может возобновить работу.

- Если честно, я вообще не хочу комментировать нашу ужасную жизнь во время пандемии, - признается в бесед с «Комсомолкой» директор парка аттракционов Татьяна Васюцкая. – Мы не набирали персонал, мы сейчас вообще ничего не зарабатываем. Но тем не менее мы не собираемся разоряться, и как только будет отмашка, сразу откроемся. У нас все готово.

Как подчеркнула Татьяна Васюцкая, когда именно «Диво Остров» снова откроет свои двери для гостей, пока сказать невозможно. Да и каким будет поток посетителей, тоже неясно. Ведь главным источником заработка парка в летний сезон были туристы из других городов и стран. Сейчас же из-за пандемии многие из них просто напросто не доедут до Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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