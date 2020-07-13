Петербуржцам рассказали, как легально нарисовать граффити в городе
Молодые художники смогут легально рисовать граффити в Санкт-Петербурге. Для этого необходимо будет его согласовать. В понедельник, 13 июля 2020 года, сотрудники комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями рассказали о памятке, созданной для стрит-артистов. Об этом пишет «Мойка78».
- К нам часто обращаются молодые художники, которые хотят нарисовать граффити, но боятся, что их работа будет закрашена, или что они могут получить штраф за свои действия, — отметила председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.
Основное требование – это соответствие рисунка формату, облику и общей концепции Санкт-Петербурга. тут художники должны учитывать стилистические особенности фасадов и актуальность предлагаемой росписи для конкретной территории.
Сначала эскиз необходимо будет с собственником здания или объекта, после отправить заявку в комитет по градостроительству.
Важно, что после размещения граффити, за его сохранность и восстановление будет отвечать сам художник.
ИСТОЧНИК KP.RU