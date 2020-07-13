2020-07-13T16:28:15+03:00
Общество

Петербуржцам рассказали, как легально нарисовать граффити в городе

Размещение рисунка необходимо согласовывать со Смольным
Лилия КОЗЛОВА
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В комитете по молодёжной политике рассказали, как легально нарисовать граффити в Санкт-ПетербургеВ комитете по молодёжной политике рассказали, как легально нарисовать граффити в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Молодые художники смогут легально рисовать граффити в Санкт-Петербурге. Для этого необходимо будет его согласовать. В понедельник, 13 июля 2020 года, сотрудники комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями рассказали о памятке, созданной для стрит-артистов. Об этом пишет «Мойка78».

- К нам часто обращаются молодые художники, которые хотят нарисовать граффити, но боятся, что их работа будет закрашена, или что они могут получить штраф за свои действия, — отметила председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

Основное требование – это соответствие рисунка формату, облику и общей концепции Санкт-Петербурга. тут художники должны учитывать стилистические особенности фасадов и актуальность предлагаемой росписи для конкретной территории.

Сначала эскиз необходимо будет с собственником здания или объекта, после отправить заявку в комитет по градостроительству.

Важно, что после размещения граффити, за его сохранность и восстановление будет отвечать сам художник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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