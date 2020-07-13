2020-07-13T16:35:56+03:00
Общество

Гигантскую опухоль мозга удалили у беременной женщины в центре Алмазова в Санкт-Петербурге

В больницу женщину доставили вертолетом из Псковской области
Лилия КОЗЛОВА
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Нейрохирурги центра Алмазова убрали гигантскую опухоль из мозга беременной женщиныНейрохирурги центра Алмазова убрали гигантскую опухоль из мозга беременной женщиныФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге нейрохирурги центра Алмазова спасли беременную женщину, в мозгу которой была обнаружена огромная опухоль. Как стало известно в понедельник, 13 июля 2020 года, пациентку доставили в Национальный медицинский исследовательский центр из Псковской области с помощью вертолета санавиации.

- Пациентка в конце июня обратилась к медикам. Ее беспокоили тошнота, рвота и судорожные припадки. Врачи нашли у нее менингиому в области правой лобной доли головного мозга размерами 6х6х5 сантиметров, - пишут «Невские новости».

В момент проведения операции, срок беременности пациентки были уже 29 недель. Несмотря на большую сложность, вмешательство прошло успешно.

Нейрохирурги смогли удалить опухоль. Сейчас беременная женщина уже находиться в перинатальном центре. Ее жизни и ее будущего малыша ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Гигантскую опухоль мозга удалили у беременной женщины в центре Алмазова в Санкт-Петербурге