Более 13 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки
Коронавирус пока что не отступает. В Санкт-Петербурге продолжают бороться с пандемией. Для этого ежедневно горожане проходят обследования на наличие инфекции. Так, по данным от 14 июля 2020 года, за сутки еще более 13 тысяч петербуржцев сдали тесты на COVID-19.
- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13195 человек. Под медицинским наблюдением находится 1763 человека. Из них 338 - в обсерваторе, 970 - на самоизоляции, 455 – контактные, - отчитались в администрации Санкт-Петербурга.
В последние дни количество выявленных зараженных в Северной столице постепенно приближается к цифре 300. Многие больные находятся дома, некоторые размещены в больницах или обсерваторах.
Тем временем, в Петербурге постепенно снимают ограничения из-за пандемии. Так, с новой недели начали работать бассейны и фитнес-центры.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге 2020: последние новости»