Более 13 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

14 Июль 2020 2020-07-14T10:13:44+03:00

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13195 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Под наблюдением все еще находятся порядка 1,7 тысячи человек

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Коронавирус пока что не отступает. В Санкт-Петербурге продолжают бороться с пандемией. Для этого ежедневно горожане проходят обследования на наличие инфекции. Так, по данным от 14 июля 2020 года, за сутки еще более 13 тысяч петербуржцев сдали тесты на COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13195 человек. Под медицинским наблюдением находится 1763 человека. Из них 338 - в обсерваторе, 970 - на самоизоляции, 455 – контактные, - отчитались в администрации Санкт-Петербурга.

В последние дни количество выявленных зараженных в Северной столице постепенно приближается к цифре 300. Многие больные находятся дома, некоторые размещены в больницах или обсерваторах.

Тем временем, в Петербурге постепенно снимают ограничения из-за пандемии. Так, с новой недели начали работать бассейны и фитнес-центры.

ИСТОЧНИК KP.RU