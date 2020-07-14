2020-07-14T10:13:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 13 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

Под наблюдением все еще находятся порядка 1,7 тысячи человек
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13195 человекЗа последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13195 человекФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Коронавирус пока что не отступает. В Санкт-Петербурге продолжают бороться с пандемией. Для этого ежедневно горожане проходят обследования на наличие инфекции. Так, по данным от 14 июля 2020 года, за сутки еще более 13 тысяч петербуржцев сдали тесты на COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13195 человек. Под медицинским наблюдением находится 1763 человека. Из них 338 - в обсерваторе, 970 - на самоизоляции, 455 – контактные, - отчитались в администрации Санкт-Петербурга.

В последние дни количество выявленных зараженных в Северной столице постепенно приближается к цифре 300. Многие больные находятся дома, некоторые размещены в больницах или обсерваторах.

Тем временем, в Петербурге постепенно снимают ограничения из-за пандемии. Так, с новой недели начали работать бассейны и фитнес-центры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выборгская таможня на 9,3 миллиардов рублей пополнила федеральный бюджет за полгода
Вспышка коронавируса произошла в нелегальном общежитии в Ленинградском дворце молодежи
Пятидневку хотят ввести в петербургских школах
Петербуржцев попросили стать донорами крови для тяжелобольных пациентов
80-летнюю пенсионерку из-за 500 рублей избил и ограбил молодой парень
Летевшие с Бали петербуржцы застряли в московской обсервации
Первая репетиция морского парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
Более 13 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки
Петербуржца задержали за изнасилование сына-пятиклассника
Пьяные мужчины устроили стрельбу на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Дорожники заблокировали десятки припаркованных автомобилей в центре Санкт-Петербурга
Гребень антициклона накроет Санкт-Петербург 14 июля
В Пулково отменили 17 рейсов 14 июля 2020 года
Роскошные спорткары заметили у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
Облачная погода ожидается 14 июля в Санкт-Петербурге
Аквапарк «Питерлэнд» схитрил и открылся в форме бассейна и банного комплекса