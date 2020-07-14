2020-07-14T10:26:38+03:00
Общество

Летевшие с Бали петербуржцы застряли в московской обсервации

Десятки пассажиров пожаловались на то, что не могут вернуться домой
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Летевших с Бали петербуржцев отправили в московский обсерваторЛетевших с Бали петербуржцев отправили в московский обсерваторФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Вернуться домой из-за границы во время пандемии – не так-то просто. Десятки петербуржцев застряли в обсерваторе Москвы. Все они пассажиры вывозного рейса с острова Бали, где их застала эпидемия. Ночью во вторник, 14 июля 2020 года, в социальной сети появился пост, в котором жители Северной столицы жалуются, что они не смогли долететь до Петербурга.

- По их словам, они купили билеты именно до Петербурга с пересадкой в Москве, и заплатили за каждый из них по 400 евро. Тем не менее, в «Шереметьево» им заявили, что их самолет на Петербург уже улетел, и никакой альтернативы не предложили, - пишет «Мегаполис».

На видео пассажиры рассказывают историю, как уже не первый месяц пытаются вернуться домой. Но путь оказался слишком сложным.

Спустя несколько часов в аэропорту, пассажиров все же доставили в обсерватор и разместили по номерам. По предварительным данным, за петербуржцами отправят автобус, который вернет их в город на Неве.

Петербуржцы застряли в аэропорту Москвы, возвращаясь с Бали .

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выборгская таможня на 9,3 миллиардов рублей пополнила федеральный бюджет за полгода
Вспышка коронавируса произошла в нелегальном общежитии в Ленинградском дворце молодежи
Пятидневку хотят ввести в петербургских школах
Петербуржцев попросили стать донорами крови для тяжелобольных пациентов
80-летнюю пенсионерку из-за 500 рублей избил и ограбил молодой парень
Летевшие с Бали петербуржцы застряли в московской обсервации
Первая репетиция морского парада ко Дню ВМФ прошла в акватории Невы
Более 13 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки
Петербуржца задержали за изнасилование сына-пятиклассника
Пьяные мужчины устроили стрельбу на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Дорожники заблокировали десятки припаркованных автомобилей в центре Санкт-Петербурга
Гребень антициклона накроет Санкт-Петербург 14 июля
В Пулково отменили 17 рейсов 14 июля 2020 года
Роскошные спорткары заметили у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
Облачная погода ожидается 14 июля в Санкт-Петербурге
Аквапарк «Питерлэнд» схитрил и открылся в форме бассейна и банного комплекса