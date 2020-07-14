Летевшие с Бали петербуржцы застряли в московской обсервации
Вернуться домой из-за границы во время пандемии – не так-то просто. Десятки петербуржцев застряли в обсерваторе Москвы. Все они пассажиры вывозного рейса с острова Бали, где их застала эпидемия. Ночью во вторник, 14 июля 2020 года, в социальной сети появился пост, в котором жители Северной столицы жалуются, что они не смогли долететь до Петербурга.
- По их словам, они купили билеты именно до Петербурга с пересадкой в Москве, и заплатили за каждый из них по 400 евро. Тем не менее, в «Шереметьево» им заявили, что их самолет на Петербург уже улетел, и никакой альтернативы не предложили, - пишет «Мегаполис».
На видео пассажиры рассказывают историю, как уже не первый месяц пытаются вернуться домой. Но путь оказался слишком сложным.
Спустя несколько часов в аэропорту, пассажиров все же доставили в обсерватор и разместили по номерам. По предварительным данным, за петербуржцами отправят автобус, который вернет их в город на Неве.
Петербуржцы застряли в аэропорту Москвы, возвращаясь с Бали .
ИСТОЧНИК KP.RU
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