Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в Санкт-Петербурге

14 Июль 2020 2020-07-14T13:49:59+03:00

Он подозревается в том, что брал деньги от генерального директора одной из организаций

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В Санкт-Петербурге следственный комитет задержал начальника Октябрьского центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО «РЖД». Как стало известно во вторник, 14 июля 2020 года, он подозревается в получении крупной взятки, более 1,5 миллиона рублей.

- Согласно данным следствия, в июле текущего года он нашел посредника, которого ввел к курс о намерениях одной из организаций выиграть в открытых аукционах право на заключение договоров оказания услуг по организации технического обслуживания объектов водоснабжения, водоотведения и инженерных сетей территориальных участков Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению, - рассказали в следственном комитете.

Этот посредник встретился с генеральным директором организации рядом с Финляндским вокзалом, где сообщил, что за победу на аукционах он должен заплатить 1 миллион 690 тысяч рублей.

13 июля во время попытки дачи взятки, сотрудник РЖД был задержан. В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU