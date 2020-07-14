2020-07-14T13:49:59+03:00
Происшествия

Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в Санкт-Петербурге

Он подозревается в том, что брал деньги от генерального директора одной из организаций
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сотрудника РЖД задержали в Петербурге за крупную взяткуСотрудника РЖД задержали в Петербурге за крупную взяткуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге следственный комитет задержал начальника Октябрьского центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО «РЖД». Как стало известно во вторник, 14 июля 2020 года, он подозревается в получении крупной взятки, более 1,5 миллиона рублей.

- Согласно данным следствия, в июле текущего года он нашел посредника, которого ввел к курс о намерениях одной из организаций выиграть в открытых аукционах право на заключение договоров оказания услуг по организации технического обслуживания объектов водоснабжения, водоотведения и инженерных сетей территориальных участков Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению, - рассказали в следственном комитете.

Этот посредник встретился с генеральным директором организации рядом с Финляндским вокзалом, где сообщил, что за победу на аукционах он должен заплатить 1 миллион 690 тысяч рублей.

13 июля во время попытки дачи взятки, сотрудник РЖД был задержан. В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мотоциклист на «вояджере» погиб в ДТП на КАД
Более 9 тысяч коек развернуты для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге
Палеонтологический парк с динозаврами появится в Ленинградской области
Молодых граффитчиков задержали на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге
Росгвардейцы спасли девушку, тонущую в Обводном канале в Санкт-Петербурге
Самолет Мурманск-Москва сел в Карелии из-за курившей пассажирки
Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в Санкт-Петербурге
Молодой отец зарезал бомжа, который задел его ребенка в подъезде
Семь перехватывающих велопарковок появятся в Санкт-Петербурге до конца 2020 года
Подношения прихожан украли ночью из храма Архангела Михаила в Пушкине
Более 300 предприятий сферы услуг закрылись за время пандемии в центре Санкт-Петербурга
Труп мужчины обнаружили на мусороперегрузочной станции в Санкт-Петербурге