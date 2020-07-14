2020-07-14T16:37:33+03:00
Общество

Пять новых рейсов из Санкт-Петербурга в Италию появятся в Пулково

Стоимость полета в одну сторону начинается от 2 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Четыре регулярных рейса в Италию из Пулково появятся в декабре 2020 годаЧетыре регулярных рейса в Италию из Пулково появятся в декабре 2020 годаФото: Александр ГЛУЗ
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В аэропорту Пулково появятся новые рейсы в Италию. Как сообщили во вторник, 14 июля 2020 года, в «Воздушных воротах», из Санкт-Петербурга можно будет улететь в города Бергамо, Болонья, Венеция, Турин и Катания. Первые полеты назначены на середину декабря 2020 года и конец марта 2021 года.

- Мы рады укреплению позиций Wizz Air в Санкт-Петербурге. Авиакомпания добавит еще 5 новых городов в географию полетов из Пулково, что, несомненно, сделает путешествия из Санкт-Петербурга еще более доступными и комфортными. Заявленные итальянские города станут новинками расписания аэропорта Северной столицы, – отметил Леонид Сергеев, генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково.

Рейсы станут новинками для расписания Пулково. С 14 декабря 2020 года самолеты начнут ежедневно летать в Бергамо, по понедельникам, средам и пятницам в Венецию. С 17 декабря по четвергам и воскресеньям можно будет слетать в Болонью, с 19 декабря по субботам в Турин и с 30 марта 2021 года запустят самолеты в сторону Катании.

Стоимость билета в одну сторону 24,99 евро, что примерно 2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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