Из-за матча «Зенита» с «Оренбургом» в Петербурге ограничат движение

14 Июль 2020 2020-07-14T17:16:54+03:00

В день матча на Крестовском острове ограничат движение и парковку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изменить размер текста: A A

В ближайшую среду петербургский «Зенит» примет дома футбольный клуб «Оренбург». Игра пройдет на «Газпром Арене», а вокруг стадиона традиционно будет ограничено движение транспорта.

- С 00.00 до 23:59 15 июля будет запрещено движение по набережной Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина к Южной дороге, Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, Теннисной аллее от Южной дороги, Велосипедной аллее от Северной дороги, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Кроме этого, с 17.30 до 23.30 нельзя будет проехать по улице Рюхина в направлении от проезда вдоль д. 1 по Кемской улице к Морскому проспекту.

Одновременно будет ограничено движение на Крестовском проспекте за пересечением с улицей Рюхина к Южной дороге.

Также, с 00.00 до 23:59 15 июля, в окрестностях стадиона будет запрещена парковка машин.

Игра состоится вечером 15 июля на стадионе «Газпром Арена»

В ближайшую среду петербургский «Зенит» примет дома футбольный клуб «Оренбург». Игра пройдет на «Газпром Арене», а вокруг стадиона традиционно будет ограничено движение транспорта.

- С 00.00 до 23:59 15 июля будет запрещено движение по набережной Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина к Южной дороге, Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, Теннисной аллее от Южной дороги, Велосипедной аллее от Северной дороги, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортнойинфраструктуры.

Кроме этого, с 17.30 до 23.30 нельзя будет проехать по улице Рюхина в направлении от проезда вдоль д. 1 по Кемской улице к Морскому проспекту.

Одновременно будет ограничено движение на Крестовском проспекте за пересечением с улицей Рюхина к Южной дороге.

Также, с 00.00 до 23:59 15 июля, в окрестностях стадиона будет запрещена парковка машин.

ИСТОЧНИК KP.RU