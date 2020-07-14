Фестиваль корюшки пройдет в конце августа в Новой Ладоге

14 Июль 2020 2020-07-14T18:45:01+03:00

В конце августа в Новой Ладоге пройдет фестиваль корюшки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2020 году праздник приурочат к дню рождения первой столицы Руси

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Если петербургский фестиваль корюшки в нынешнем году не состоялся из-за пандемии коронавируса, то праздник в Ленинградской области, посвященный серебристый рыбке с запахом огурцов, непременно будет.

- С 28 по 30 августа в Новой Ладоге состоится традиционный ленинградский областной фестиваль «Корюшка идет!», - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В этот раз фестиваль приурочен к празднованию Дня Новой Ладоги и будет совмещен с историческим представлением «Алтарь Отечества», посвященного полководцу Александру Суворову и императору Петру Великому.

Кроме корюшки во всех видах, гостей гастрономического праздника ждет большая культурно-развлекательная программа.

28 числа на площадках фестиваля профессионалы обсудят развитие туризма и рыболовства в Ленобласти. 29 августа, в «Рыбный день», участников будут кормить корюшкой и развлекать концертом с фейерверком. А 30 число отдано под рыбную ярмарку корюшкой.

ИСТОЧНИК KP.RU