Фестиваль корюшки пройдет в конце августа в Новой Ладоге
Если петербургский фестиваль корюшки в нынешнем году не состоялся из-за пандемии коронавируса, то праздник в Ленинградской области, посвященный серебристый рыбке с запахом огурцов, непременно будет.
- С 28 по 30 августа в Новой Ладоге состоится традиционный ленинградский областной фестиваль «Корюшка идет!», - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
В этот раз фестиваль приурочен к празднованию Дня Новой Ладоги и будет совмещен с историческим представлением «Алтарь Отечества», посвященного полководцу Александру Суворову и императору Петру Великому.
Кроме корюшки во всех видах, гостей гастрономического праздника ждет большая культурно-развлекательная программа.
28 числа на площадках фестиваля профессионалы обсудят развитие туризма и рыболовства в Ленобласти. 29 августа, в «Рыбный день», участников будут кормить корюшкой и развлекать концертом с фейерверком. А 30 число отдано под рыбную ярмарку корюшкой.
ИСТОЧНИК KP.RU