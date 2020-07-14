Коэффициент распространения коронавируса в Санкт-Петербурге превысил норму

14 Июль 2020 2020-07-14T19:02:08+03:00

Об этом, на совещании Госсовета, заявил глава Северной столицы

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Коэффициент распространения коронавируса в Санкт-Петербурге достиг 1,05 превысил норму в 1 балл. Об этом, на заседании рабочей группы Госсовета, заявил губернатор Александр Беглов, который доложил о ситуации в городе на 14 июля.

- Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05 при норме не более 1. Охват тестированием на COVID-19 в Петербурге в 4 раза больше норматива. С 1 марта обследовано более 1,5 миллиона человек. Сегодня в городе работают 42 лаборатории, проводящие диагностику, - сообщает пресс-служба Смольного.

Больных в городе лечат в том числе при помощи плазмы уже переболевших пациентов, у которых выработались антитела к коронавирусу. Их плазму переливают тяжелым больным и это помогает спасать жизни.

Так, за два месяца 84 пациентам сделаны переливания плазмы и в большинстве это дало положительный результат, а 60% из больных уже выписаны врачами.

Что касается обеспеченности городских больниц препаратами для лечения COVID-19, то везде есть минимум 2-недельный запас.

ИСТОЧНИК KP.RU