Полиция составила 10 протоколов на петербуржцев, проигнорировавших правила выгула собак

14 Июль 2020 2020-07-14T19:26:08+03:00

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Полиция и уполномоченные сотрудники вышли в рейды на улицы Санкт-Петербурга, чтобы выявить нарушителей правил выгула собак. В этот раз проверки прошли на достаточно популярных местах прогулок с животными – в парках «Декабристов», «Шкиперский», «Василеостровец».

Административные протоколы в итоге получили 10 человек. Также полицейским удалось пресечь около 20 нарушений. Не обошлось и без нескончаемых профилактических бесед. Штрафы грозят только самым рьяным нарушителям – до 5 тысяч рублей согласно законодательству Северной столицы.

- Уполномоченные сотрудники проверили соблюдение запрета выгула животных на определенных территориях, например, на детских площадках, а также соблюдение правил выгула – использовались ли поводок и намордник, производилась ли уборка за своим питомцем, - сообщили в комитете по вопросам правопорядка и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU