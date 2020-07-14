2020-07-14T19:26:08+03:00
Происшествия

Полиция составила 10 протоколов на петербуржцев, проигнорировавших правила выгула собак

В ходе рейдов удалось пресечь нарушения со стороны еще 20 хозяев собак
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге прошли рейды по выявлению нарушителей правил выгула собак.В Санкт-Петербурге прошли рейды по выявлению нарушителей правил выгула собак.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полиция и уполномоченные сотрудники вышли в рейды на улицы Санкт-Петербурга, чтобы выявить нарушителей правил выгула собак. В этот раз проверки прошли на достаточно популярных местах прогулок с животными – в парках «Декабристов», «Шкиперский», «Василеостровец».

Административные протоколы в итоге получили 10 человек. Также полицейским удалось пресечь около 20 нарушений. Не обошлось и без нескончаемых профилактических бесед. Штрафы грозят только самым рьяным нарушителям – до 5 тысяч рублей согласно законодательству Северной столицы.

- Уполномоченные сотрудники проверили соблюдение запрета выгула животных на определенных территориях, например, на детских площадках, а также соблюдение правил выгула – использовались ли поводок и намордник, производилась ли уборка за своим питомцем, - сообщили в комитете по вопросам правопорядка и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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