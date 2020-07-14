2020-07-14T19:58:08+03:00
Общество

В санаториях Санкт-Петербурга больше не просят результаты анализа на коронавирус

Однако с будущих постояльцев потребуют справку об отсутствии контакта с больными в течение последних двух недель
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Справка о результатах теста на коронавирус больше не потребуется отдыхающим в санаториях Санкт-Петербурга.Справка о результатах теста на коронавирус больше не потребуется отдыхающим в санаториях Санкт-Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Комздрав Санкт-Петербурга поспешил сообщить, что в городских санаториях больше не будут требовать результаты анализа на коронавирус. Напомним, ранее от будущих постояльцев просили подобную справку, причем мне позднее, чем за два дня до отъезда.

Сейчас же правила стали гораздо мягче. Теперь у отдыхающих разве что попросят справку, которая подтвердит, что человек не контактировал с зараженными в течение последних двух недель. Все из-за соответствующего распоряжения Минздрава РФ.

- Важное условие – эту справку должны выдать не позднее, чем за три календарных дня до отъезда. Получить ее можно в поликлинике по месту регистрации у врача-терапевта, педиатра или врача общей практики, - рассказывает руководитель отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комздрава Лариса Соловьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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