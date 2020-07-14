2020-07-14T20:25:21+03:00
Общество

Смольный разрешил открыться 500 летним кафе в Санкт-Петербурге

Однако примерно 700 предпринимателей получили отказ по различным причинам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Санкт-Петербурга одобрили 500 заявок от желающих открыть летние кафе.Власти Санкт-Петербурга одобрили 500 заявок от желающих открыть летние кафе.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Санкт-Петербурга выдали около 500 разрешений предпринимателям, которые запросили открыть летние кафе. Об этом рассказал зампредседателя комитета имущественных отношений (КИО) Александр Герман. Однако, по словам чиновника, примерно 700 владельцев ресторанов и кафе получили отказы по самым разнообразным, но весомым причинам.

- Как правило, отказы связаны с неправильной подачей документов. Второе – подают заявки на участки, что находится в частной собственности, а не государственной. И последнее – некоторые территории находятся в аренде у третьих лиц. Тут уже надо договариваться с собственником участка, - сообщил зампредседателя КИО в ходе телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Добавим, что весь алгоритм составления запроса на размещение уличной мебели есть на сайте комитета имущественных отношений Северной столицы. Заявка рассматривается в течение пяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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